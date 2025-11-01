Braderie de l’école de surf NORTH SHORE Surf School Promenade des Planches Trouville-sur-Mer

Braderie de l’école de surf NORTH SHORE Surf School Promenade des Planches Trouville-sur-Mer samedi 1 novembre 2025.

Braderie de l’école de surf NORTH SHORE Surf School

Promenade des Planches North Shore Surf Club Trouville-sur-Mer Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-11-01

fin : 2025-11-02

2025-11-01

Samedi 1er et dimanche 2 novembre, ne manquez pas la braderie de l’école de surf ! L’occasion idéale pour dénicher du matériel de qualité à petits prix planches, combinaisons et accessoires d’occasion pour tous les niveaux. Que vous soyez débutant ou surfeur confirmé, profitez de cette vente exceptionnelle pour compléter votre équipement ou renouveler votre matériel.

Renseignements 06 66 33 57 86 .

Promenade des Planches North Shore Surf Club Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 66 33 57 86

English :

Saturday November 1 and Sunday November 2, Trouville surf school sale! Second-hand boards, wetsuits and accessories for all levels at low prices. Ideal for beginners or experienced surfers to complete or renew their equipment.

German :

Samstag, 1. und Sonntag, 2. November: Flohmarkt der Surfschule in Trouville! Gebrauchte Surfbretter, Neoprenanzüge und Zubehör für alle Niveaus zu kleinen Preisen. Ideal für Anfänger oder erfahrene Surfer, die ihre Ausrüstung ergänzen oder erneuern möchten.

Italiano :

Sabato 1 e domenica 2 novembre, vendita di seconda mano della scuola di surf di Trouville! Tavole, mute e accessori di seconda mano per tutti i livelli a prezzi bassi. Ideale per i principianti o i surfisti esperti che desiderano aggiungere o aggiornare la propria attrezzatura.

Espanol :

Sábado 1 y domingo 2 de noviembre, ¡venta de segunda mano de la escuela de surf de Trouville! Tablas, neoprenos y accesorios de segunda mano para todos los niveles a precios bajos. Ideal para principiantes o surfistas experimentados que deseen completar o renovar su material.

