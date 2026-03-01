Braderie de l’enfance Salle polyvalente Saint-Germain-de-Lusignan
Braderie de l’enfance Salle polyvalente Saint-Germain-de-Lusignan dimanche 29 mars 2026.
Braderie de l’enfance
Salle polyvalente 13 avenue de la libération Saint-Germain-de-Lusignan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Vente de jouets, livres, articles de puériculture, vêtements (jusqu’à 16 ans) pour enfants d’occasion.
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Salle polyvalente 13 avenue de la libération Saint-Germain-de-Lusignan 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 59 37 91
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English :
Sale of second-hand children’s toys, books, childcare articles and clothing (up to 16 years).
L’événement Braderie de l’enfance Saint-Germain-de-Lusignan a été mis à jour le 2026-03-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge