Braderie de livres à Chouette Coop !! Z.A.C de la Villeneuve Carhaix-Plouguer
Braderie de livres à Chouette Coop !! Z.A.C de la Villeneuve Carhaix-Plouguer samedi 7 mars 2026.
Braderie de livres à Chouette Coop !!
Z.A.C de la Villeneuve 4 Rue Général de Bollardière Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
Date(s) :
2026-03-07
L’organisation Chouette Coop organise une braderie de livres.
Venez et trouver votre bonheur parmi les milliers d’articles romans, BD, mangas, DVD, articles de puériculture,…
-30% avec la carte club Chouette et -10% pour les non-adhérents .
Z.A.C de la Villeneuve 4 Rue Général de Bollardière Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Braderie de livres à Chouette Coop !!
L’événement Braderie de livres à Chouette Coop !! Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-03-03 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée