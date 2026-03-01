Braderie de livres à Chouette Coop !! Z.A.C de la Villeneuve Carhaix-Plouguer

Braderie de livres à Chouette Coop !!

Z.A.C de la Villeneuve 4 Rue Général de Bollardière Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

L’organisation Chouette Coop organise une braderie de livres.

Venez et trouver votre bonheur parmi les milliers d’articles romans, BD, mangas, DVD, articles de puériculture,…

-30% avec la carte club Chouette et -10% pour les non-adhérents .

Z.A.C de la Villeneuve 4 Rue Général de Bollardière Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

English : Braderie de livres à Chouette Coop !!

