Braderie de livres aux Archives du Calvados

Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion Sur Mer Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 14:00:00

fin : 2026-01-24 18:00:00

Date(s) :

2026-01-22 2026-01-24

Après le succès remarquable de la première édition en 2024, les Archives du Calvados vous proposent une deuxième édition de leur Braderie de livres dans le cadre des Nuits de la Lecture 2026.

Après le succès remarquable de la première édition en 2024, les Archives du Calvados vous proposent une deuxième édition de leur Braderie de livres dans le cadre des Nuits de la Lecture 2026. Rendez-vous les jeudi 22 (réservé aux étudiants) et samedi 24 janvier prochains de 14h à 18h avec plus 1 500 livres en vente issus de notre collection. Les ouvrages proposés sont publiés entre 1935 et 2025.

De petits prix accessibles à toutes et à tous (de 2 à 5 euros le livre pour toutes et tous avec des tarifs préférentiels pour les étudiants sur présentation d’un justificatif).

Les prix de vente ont fait l’objet d’une délibération votée par les élus du Conseil départemental du Calvados. Les prix ne sont pas négociables du fait du caractère exceptionnel de cette vente mais ils n’en restent pas moins accessibles à toutes et à tous !

11 thèmes pour vous aider à vous y retrouver

– Histoire et géographie (hors Normandie)

– Histoire et géographie (Calvados et Normandie)

– Droit et administration

– Economie et politique

– Métiers des archives et des bibliothèques

– Inventaires d’archives

– Linguistique

– Arts

– Sciences et techniques

– Philosophie et religions

– Jeunesse et littérature

Nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous incontournable du début de l’année 2026 ! .

Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion Sur Mer Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 47 18 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie de livres aux Archives du Calvados

After the remarkable success of the first edition in 2024, the Archives du Calvados are offering a second edition of their Braderie de livres as part of the Nuits de la Lecture 2026.

L’événement Braderie de livres aux Archives du Calvados Caen a été mis à jour le 2025-12-19 par Conseil Départemental du Calvados