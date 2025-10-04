Braderie de livres Bibliothèque de Fervaques Fervaques Livarot-Pays-d’Auge
Braderie de livres Bibliothèque de Fervaques Fervaques Livarot-Pays-d’Auge samedi 4 octobre 2025.
Début : 2025-10-04 10:30:00
fin : 2025-10-04 16:30:00
2025-10-04
Braderie de livres à la bibliothèque de Fervaques le samedi 4 octobre de 10h30 à 16h30.
Fervaques Bibliothèque Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 63 68 06
English : Braderie de livres Bibliothèque de Fervaques
Book sale at the Fervaques library on Saturday October 4 from 10.30am to 4.30pm.
German : Braderie de livres Bibliothèque de Fervaques
Bücherflohmarkt in der Bibliothek von Fervaques am Samstag, den 4. Oktober von 10:30 bis 16:30 Uhr.
Italiano :
Vendita di libri presso la biblioteca Fervaques sabato 4 ottobre dalle 10.30 alle 16.30.
Espanol :
Venta de libros en la biblioteca Fervaques el sábado 4 de octubre de 10.30 a 16.30 h.
