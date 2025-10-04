Braderie de Livres Bibliothèque Municipale de Landivisiau Landivisiau

Braderie de Livres Bibliothèque Municipale de Landivisiau Landivisiau samedi 4 octobre 2025.

Braderie de Livres 4 et 5 octobre Bibliothèque Municipale de Landivisiau Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T18:00:00

La braderie de livres, organisée par la bibliothèque Xavier Grall: Comme lors des éditions précédentes, elle permettra aux habitants de chiner parmi une sélection de romans, BD, revues…, proposés à prix symboliques (entre 0,50 € et 1 €). Ces deux journées conviviales offriront l’occasion de valoriser les ouvrages en fin de cycle, dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.

Bibliothèque Municipale de Landivisiau 28 rue Mangin 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne 02 98 19 59 35 La bibliothèque Xavier‑Grall est bien plus qu’un simple lieu de prêt : c’est un centre culturel dynamique, centré sur la médiation, l’innovation sociale, l’inclusion numérique et des animations variées pour tous les publics. Située en centre ville avec des parkings à proximité

