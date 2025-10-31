Braderie de livres et CD Gourville Rouillac

Braderie de livres et CD Gourville Rouillac vendredi 31 octobre 2025.

Braderie de livres et CD

Gourville Bibliothèque Intercommunale de Gourville Rouillac Charente

Début : Samedi 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-11-01 16:00:00

2025-10-31

Du vendredi 31au samedi 1er novembre, braderie de romans, policiers, bandes dessinées, CD muscaux à la Bibliothèque de Gourville. de 10h à 16h.

Gourville Bibliothèque Intercommunale de Gourville Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 09 14 auplaisirdelire16@gmail.com

English :

From Friday November 31st to Saturday November 1st, braderie of novels, detective stories, comics and music CDs at the Gourville Library. 10am to 4pm.

German :

Von Freitag, den 31. November bis Samstag, den 1. November findet in der Bibliothek von Gourville ein Ausverkauf von Romanen, Krimis, Comics und Musik-CDs statt. 10 bis 16 Uhr.

Italiano :

Da venerdì 31 a sabato 1 novembre, vendita di romanzi, romanzi polizieschi, fumetti e CD musicali presso la Biblioteca di Gourville. Dalle 10.00 alle 16.00.

Espanol :

Del viernes 31 al sábado 1 de noviembre, venta al público de novelas, novelas policíacas, cómics y CD de música en la biblioteca de Gourville. De 10.00 a 16.00 h.

