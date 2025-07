BRADERIE DE LIVRES Ganges

BRADERIE DE LIVRES Ganges mardi 9 septembre 2025.

BRADERIE DE LIVRES

Plan de L’Ormeau Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-09

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-09

La médiathèque organise sa grande braderie. Comme pour les vide-greniers, l’idée est de faire de la place !

Tout public.

Nous achetons environ 700 nouveaux documents chaque année et cela peut créer des embouteillages sur des étagères trop chargées, d’où la nécessité de faire un peule ménage, (les bibliothécaires parle de désherbage).

C’est aussi l’occasion de donner une seconde vie à tous ces livres, BD et CD.

Vente au tarif unique 0.50 centimes d’euros. Les documents seront proposés en don avant aux petites

bibliothèques, écoles et associations du territoire. .

Plan de L’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie

English :

The mediatheque is organizing its grand braderie. As with garage sales, the idea is to make room!

Open to all.

German :

Die Mediathek organisiert ihren großen Ausverkauf. Wie bei einem Flohmarkt geht es auch hier darum, Platz zu schaffen!

Für alle Altersgruppen.

Italiano :

La mediateca sta organizzando una grande vendita di oggetti in garage. Come per tutte le vendite in garage, l’idea è quella di fare spazio!

Aperto al pubblico.

Espanol :

La mediateca organiza su gran venta de garaje. Como en todas las ventas de garaje, se trata de hacer sitio

Abierto al público en general.

L’événement BRADERIE DE LIVRES Ganges a été mis à jour le 2025-07-22 par 34 ADT34