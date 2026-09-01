Braderie de livres bibliothèque de Lalheue Lalheue

Informations pratiques

Lalheue

Braderie de livres

bibliothèque de Lalheue 13 route de La Chapelle Lalheue Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Désherbage des collections de la bibliothèque. Venez récupérer des livres et des vinyls qui quittent la collection ! .

bibliothèque de Lalheue 13 route de La Chapelle Lalheue 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque.lalheue@orange.fr

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English : Braderie de livres

L’événement Braderie de livres Lalheue a été mis à jour le 2026-09-02 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne