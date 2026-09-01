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Braderie de livres bibliothèque de Lalheue Lalheue

samedi 19 septembre 2026 · bibliothèque de Lalheue · Lalheue

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
bibliothèque de Lalheue
Adresse
13 route de La Chapelle
Ville
71240 Lalheue
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Lalheue

Braderie de livres

bibliothèque de Lalheue 13 route de La Chapelle Lalheue Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

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bibliothèque de Lalheue 13 route de La Chapelle Lalheue 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   bibliotheque.lalheue@orange.fr

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English : Braderie de livres

L’événement Braderie de livres Lalheue a été mis à jour le 2026-09-02 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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