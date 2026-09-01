Braderie de livres bibliothèque de Lalheue Lalheue
samedi 19 septembre 2026 · bibliothèque de Lalheue · Lalheue
Informations pratiques
Lalheue
Braderie de livres
bibliothèque de Lalheue 13 route de La Chapelle Lalheue Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Désherbage des collections de la bibliothèque. Venez récupérer des livres et des vinyls qui quittent la collection ! .
bibliothèque de Lalheue 13 route de La Chapelle Lalheue 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque.lalheue@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Braderie de livres
L’événement Braderie de livres Lalheue a été mis à jour le 2026-09-02 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
À voir aussi à Lalheue (Saône-et-Loire)
- Concert Chorale Mélimélodie La Ferme de Papa Lalheue 10 octobre 2026