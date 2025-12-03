BRADERIE DE LIVRES MAGAZINES Médiathèque Sixt-sur-Aff

BRADERIE DE LIVRES MAGAZINES

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Vente de livres magazine CD d’occasion au profit du téléthon.

RDV à la médiathèque l’Atelier des mots .

Médiathèque 36 RUE ONFFROY DE LA ROSIERE Sixt-sur-Aff 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 70 04 21

