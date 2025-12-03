BRADERIE DE LIVRES MAGAZINES Médiathèque Sixt-sur-Aff
Médiathèque 36 RUE ONFFROY DE LA ROSIERE Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-03 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-03
Vente de livres magazine CD d’occasion au profit du téléthon.
RDV à la médiathèque l’Atelier des mots .
Médiathèque 36 RUE ONFFROY DE LA ROSIERE Sixt-sur-Aff 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 70 04 21
