BRADERIE DE LIVRES Marvejols

BRADERIE DE LIVRES

11 av Savorgnan de Brazza Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 10:00:00

fin : 2025-07-30 18:00:00

Date(s) :

2025-07-30

Braderie de livres, donnons une deuxième vie aux livres retirés des étagères de la médiathèque. Tout à 1€

11 av Savorgnan de Brazza Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 27 85 bibliotheque@cc-gevaudan.fr

English :

Book sale, giving a second life to books removed from the media library shelves. All for 1?

German :

Bücherflohmarkt: Geben wir den Büchern, die aus den Regalen der Mediathek entfernt wurden, ein zweites Leben. Alles für 1?

Italiano :

Vendita di libri, per dare una seconda vita ai libri tolti dagli scaffali della mediateca. Tutto per 1?

Espanol :

Venta de libros, dando una segunda vida a los libros retirados de las estanterías de la mediateca. ¿Todo por 1?

