Braderie de livres Médiathèque intercommunale Claude Piéplu Signy-le-Petit

Braderie de livres Médiathèque intercommunale Claude Piéplu Signy-le-Petit samedi 4 octobre 2025.

Braderie de livres Samedi 4 octobre, 09h00, 14h00 Médiathèque intercommunale Claude Piéplu Ardennes

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Nous vendons à prix réduits nos livres désherbés de l’année (c’est-à-dire les livres que l’on a supprimé de nos rayons pour faire de la place à de nouveaux !)

Médiathèque intercommunale Claude Piéplu Rue du Prieuré, Signy-le-Petit Signy-le-Petit 08380 Ardennes Grand Est 03 24 26 88 81 https://www.ardennes-thierache.com/fr/les-mediatheques https://www.facebook.com/ArdennesThierache?locale=fr_FR Médiathèque intercommunale, inscription gratuite pour tous.

Dispose d’une ludothèque et d’une gaming zone.

Animations régulières : malles aux histoires, ateliers de conversation en anglais, club scrabble. Parking juste devant, entrée accessible aux fauteuils et poussettes.

