Braderie de livres Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons Soissons

Braderie de livres Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons Soissons samedi 4 octobre 2025.

Braderie de livres 4 et 5 octobre Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T12:00:00

« Des petits prix dans un cadre d’exception. Prenez votre sac et venez faire vos emplettes d’ouvrages anciens comme contemporains »

Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons 2 Rue de la Congrégation, 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

« Des petits prix dans un cadre d’exception. Prenez votre sac et venez faire vos emplettes d’ouvrages anciens comme contemporains »

Bibliothèque municipale de Soissons