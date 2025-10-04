Braderie de livres Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons Soissons
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00
Fin : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T12:00:00
« Des petits prix dans un cadre d’exception. Prenez votre sac et venez faire vos emplettes d’ouvrages anciens comme contemporains »
Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons 2 Rue de la Congrégation, 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France
Bibliothèque municipale de Soissons