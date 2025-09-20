Braderie de livres Rue de la Janaie Plélan-le-Petit
Braderie de livres Rue de la Janaie Plélan-le-Petit samedi 20 septembre 2025.
Braderie de livres
Rue de la Janaie Parvis de la médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 16:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Vente de livres à tout petits prix par et au profit de l’association « On bouquine ».
BD, romans, revues, albums… à partir de 50 centimes. .
Rue de la Janaie Parvis de la médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Braderie de livres Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2025-09-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme