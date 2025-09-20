Braderie de livres Rue de la Janaie Plélan-le-Petit

Braderie de livres Rue de la Janaie Plélan-le-Petit samedi 20 septembre 2025.

Rue de la Janaie Parvis de la médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Vente de livres à tout petits prix par et au profit de l’association « On bouquine ».

BD, romans, revues, albums… à partir de 50 centimes. .

Rue de la Janaie Parvis de la médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77

