Braderie de livres pour le Téléthon

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-01

Braderie de livres pour le Téléthon, en partenariat avec l’association L’Amicale du Ribéracois (livres à 1€, tous les bénéfices seront reversés au Téléthon)

Braderie de livres pour le Téléthon, en partenariat avec l’association L’Amicale du Ribéracois (livres à 1€, tous les bénéfices seront reversés au Téléthon) .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

English : Braderie de livres pour le Téléthon

Book sale for the Telethon, in partnership with the L’Amicale du Ribéracois association (books at 1?, all profits donated to the Telethon)

German : Braderie de livres pour le Téléthon

Bücherflohmarkt für den Telethon, in Zusammenarbeit mit dem Verein L’Amicale du Ribéracois (Bücher für 1 ?, alle Einnahmen gehen an den Telethon)

Italiano :

Vendita di libri per Telethon, in collaborazione con l’associazione L’Amicale du Ribéracois (libri a 1?, tutti i profitti saranno devoluti a Telethon)

Espanol : Braderie de livres pour le Téléthon

Venta de libros para el Teletón, en colaboración con la asociación L’Amicale du Ribéracois (libros a 1?, todos los beneficios se donarán al Teletón)

L’événement Braderie de livres pour le Téléthon Ribérac a été mis à jour le 2025-11-20 par Val de Dronne