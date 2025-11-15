Braderie de livres, revues et brochures Société d’Archéologie et d’Histoire de la Charente Maritime Saintes
Braderie de livres, revues et brochures
Société d’Archéologie et d’Histoire de la Charente Maritime 8 rue Mauny Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
2025-11-15
La SahCM, la Société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis et le Cercle Généalogique de Saintonge organisent une braderie de livres, revues et brochures.
Société d’Archéologie et d’Histoire de la Charente Maritime 8 rue Mauny Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 67 75 info@sahcm.fr
English :
The SahCM, the Société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis and the Cercle Généalogique de Saintonge are organizing a jumble sale of books, magazines and brochures.
German :
Die SahCM, die Société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis und der Cercle Généalogique de Saintonge organisieren einen Ausverkauf von Büchern, Zeitschriften und Broschüren.
Italiano :
Il SahCM, la Société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis e il Cercle Généalogique de Saintonge organizzano una vendita di libri, riviste e opuscoli.
Espanol :
La SahCM, la Société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis y el Cercle Généalogique de Saintonge organizan un mercadillo de libros, revistas y folletos.
