Braderie de livres, revues et brochures Société d’Archéologie et d’Histoire de la Charente Maritime Saintes

Braderie de livres, revues et brochures

Société d’Archéologie et d’Histoire de la Charente Maritime 8 rue Mauny Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15

La SahCM, la Société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis et le Cercle Généalogique de Saintonge organisent une braderie de livres, revues et brochures.

English :

The SahCM, the Société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis and the Cercle Généalogique de Saintonge are organizing a jumble sale of books, magazines and brochures.

German :

Die SahCM, die Société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis und der Cercle Généalogique de Saintonge organisieren einen Ausverkauf von Büchern, Zeitschriften und Broschüren.

Italiano :

Il SahCM, la Société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis e il Cercle Généalogique de Saintonge organizzano una vendita di libri, riviste e opuscoli.

Espanol :

La SahCM, la Société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis y el Cercle Généalogique de Saintonge organizan un mercadillo de libros, revistas y folletos.

L’événement Braderie de livres, revues et brochures Saintes a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge