Braderie de livres Soissons

Braderie de livres Soissons samedi 4 octobre 2025.

Braderie de livres

2 rue de la Congrégation Soissons Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 12:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Envie de remplir vos étagères à petits prix ? La bibliothèque de Soissons, avec la présence de ses partenaires la Société historique de Soissons et les Amis du Musée, vous donne rendez-vous les samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025 pour une grande braderie de livres au Cloître Saint-Léger Musée de Soissons (2 rue de la Congrégation).

Romans, documentaires, albums jeunesse ou encore beaux-livres chacun pourra y trouver son bonheur et repartir les bras chargés de découvertes littéraires. Un véritable trésor à chiner dans un cadre patrimonial exceptionnel.

Horaires (Samedi de 10h à 18h / Dimanche de 10h à 12h)

Cloître de Saint-Léger Musée de Soissons (2 rue de la Congrégation).

Envie de remplir vos étagères à petits prix ? La bibliothèque de Soissons, avec la présence de ses partenaires la Société historique de Soissons et les Amis du Musée, vous donne rendez-vous les samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025 pour une grande braderie de livres au Cloître Saint-Léger Musée de Soissons (2 rue de la Congrégation).

Romans, documentaires, albums jeunesse ou encore beaux-livres chacun pourra y trouver son bonheur et repartir les bras chargés de découvertes littéraires. Un véritable trésor à chiner dans un cadre patrimonial exceptionnel.

Horaires (Samedi de 10h à 18h / Dimanche de 10h à 12h)

Cloître de Saint-Léger Musée de Soissons (2 rue de la Congrégation). .

2 rue de la Congrégation Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France rnattier@agglo-soissonnais.com

English :

Want to fill your shelves at low prices? The Soissons library, in the presence of its partners the Société historique de Soissons and the Friends of the Museum, invites you to join us on Saturday, October 4 and Sunday, October 5, 2025 for a big book sale at the Cloître Saint-Léger? Musée de Soissons (2 rue de la Congrégation).

Novels, documentaries, children’s albums and coffee-table books: there’s something for everyone, and you’ll leave with your arms full of literary discoveries. A veritable treasure trove to be found in an exceptional heritage setting.

Opening hours: (Saturday: 10am to 6pm / Sunday: 10am to 12pm)

Cloister of Saint-Léger ? Musée de Soissons (2 rue de la Congrégation).

German :

Haben Sie Lust, Ihre Bücherregale zu kleinen Preisen zu füllen? Die Bibliothek von Soissons und ihre Partner, die Société historique de Soissons und die Amis du Musée, laden Sie am Samstag, den 4. und Sonntag, den 5. Oktober 2025 zu einem großen Bücherflohmarkt im Cloître Saint-Léger ? Museum von Soissons (2 rue de la Congrégation).

Romane, Dokumentarfilme, Kinder- und Jugendalben oder auch schöne Bücher: Jeder kann hier sein Glück finden und mit den Armen voller literarischer Entdeckungen nach Hause gehen. Ein wahrer Schatz zum Stöbern in einem außergewöhnlichen kulturellen Rahmen.

Öffnungszeiten: (Samstag: von 10 bis 18 Uhr / Sonntag: von 10 bis 12 Uhr)

Kreuzgang von Saint-Léger ? Museum von Soissons (2 rue de la Congrégation).

Italiano :

Volete rifornire i vostri scaffali a prezzi bassi? Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, la Biblioteca di Soissons e i suoi partner, la Société historique de Soissons e gli Amici del Museo, organizzano una grande vendita di libri presso il Cloître Saint-Léger? Musée de Soissons (2 rue de la Congrégation).

Romanzi, documentari, album per bambini e libri di pregio: ce n’è per tutti i gusti e potrete andarvene con le braccia piene di scoperte letterarie. È un tesoro di libri da scoprire in un contesto patrimoniale eccezionale.

Orari di apertura: (sabato: dalle 10.00 alle 18.00 / domenica: dalle 10.00 alle 12.00)

Chiostro di Saint-Léger? Musée de Soissons (2 rue de la Congrégation).

Espanol :

¿Quiere llenar sus estanterías a bajo precio? El sábado 4 y el domingo 5 de octubre de 2025, la Biblioteca de Soissons y sus socios, la Société historique de Soissons y los Amigos del Museo, organizarán una gran venta de libros en el Cloître Saint-Léger? Musée de Soissons (2 rue de la Congrégation).

Novelas, documentales, álbumes infantiles y libros de calidad: hay para todos los gustos y podrá irse con los brazos llenos de descubrimientos literarios. Un tesoro de libros en un marco patrimonial excepcional.

Horario de apertura: (sábado: de 10:00 a 18:00 / domingo: de 10:00 a 12:00)

Claustro de Saint-Léger ? Museo de Soissons (2 rue de la Congrégation).

L’événement Braderie de livres Soissons a été mis à jour le 2025-09-04 par CA GrandSoissons