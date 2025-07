Braderie de Mortain-Bocage Mortain-Bocage

Braderie de Mortain-Bocage Mortain-Bocage samedi 19 juillet 2025.

Braderie de Mortain-Bocage

Mortain Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Les commerçants mortainais vous attendent pour leur grande braderie. Toute la journée, braderie traditionnelle en centre-ville, 1€/ml, sans réservation. Placement au fur-et-à-mesure des arrivées. Pour l’occasion des 70 ans de la DS, une exposition de voitures vintage et youngtimers ainsi que la présence de camions décorés seront visible sur la place du château. Restauration et buvette sur place. Nombreuses animations et lots à gagner.

Mortain Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 79 30 30

English : Braderie de Mortain-Bocage

Mortain’s shopkeepers await you for their big braderie. All day long, traditional braderie in the town center, 1?/ml, no reservation required. Placement on a first-come, first-served basis. To mark the 70th anniversary of the DS, an exhibition of vintage cars and youngtimers, and decorated trucks, will be on display in the Place du Château. Catering and refreshments on site. Lots of entertainment and prizes to be won.

German :

Die Händler von Mortain erwarten Sie zu ihrer großen Braderie. Ganzer Tag, traditioneller Ausverkauf im Stadtzentrum, 1/ml, keine Reservierung. Die Plätze werden nach und nach vergeben. Anlässlich des 70. Geburtstags der DS gibt es auf dem Schlossplatz eine Ausstellung von Oldtimern und Youngtimern sowie geschmückte LKWs zu sehen. Essen und Trinken vor Ort. Zahlreiche Animationen und Preise zu gewinnen.

Italiano :

I negozianti di Mortain sono pronti ad accogliervi nel loro grande mercato delle pulci. Tutto il giorno, tradizionale mercatino delle pulci nel centro del paese, 1?/ml, senza prenotazione. Posti disponibili in base all’ordine di arrivo. In occasione del 70° anniversario della DS, nella Place du Château sarà allestita un’esposizione di auto d’epoca e di autocarri decorati. Catering e rinfreschi in loco. Numerosi intrattenimenti e premi in palio.

Espanol :

Los comerciantes de Mortain están deseando darle la bienvenida a su gran mercadillo. Durante todo el día, venta tradicional de liquidación en el centro de la ciudad, 1?/ml, sin reserva previa. Plazas disponibles por orden de llegada. Con motivo del 70º aniversario de la DS, en la plaza del Château habrá una exposición de coches de época y camiones decorados. Catering y refrescos in situ. Numerosas animaciones y premios.

