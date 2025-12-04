Braderie de Noël Jars Céramistes Anneyron

Braderie de Noël

Jars Céramistes 1230 route du Creux de la Thine Anneyron Drôme

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-07

2025-12-04

Au programme prix doux vente au kilo et réassort en continu tous les jours, restauration sur place et marché d’artisans et de producteurs locaux.

-10% supplémentaires le dimanche.

English :

On the program: low prices: sales by the kilo and continuous restocking every day, on-site catering and a market featuring local artisans and producers.

-10% extra on Sundays.

German :

Auf dem Programm stehen süße Preise: Verkauf nach Kilogramm und tägliches ständiges Nachfüllen, Verpflegung vor Ort und ein Markt mit Handwerkern und lokalen Erzeugern.

-sonntags 10% extra.

Italiano :

In programma: prezzi bassi: vendita al chilo e rifornimento continuo ogni giorno, ristorazione in loco e mercato con artigiani e produttori locali.

-10% in più la domenica.

Espanol :

En el programa: precios bajos: venta por kilos y reposición continua todos los días, restauración in situ y mercado de artesanos y productores locales.

-10% extra los domingos.

