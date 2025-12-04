Braderie de Noël Jars Céramistes Anneyron
Braderie de Noël Jars Céramistes Anneyron jeudi 4 décembre 2025.
Braderie de Noël
Jars Céramistes 1230 route du Creux de la Thine Anneyron Drôme
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-07
2025-12-04
Au programme prix doux vente au kilo et réassort en continu tous les jours, restauration sur place et marché d’artisans et de producteurs locaux.
-10% supplémentaires le dimanche.
Jars Céramistes 1230 route du Creux de la Thine Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 40 40 boutique@jarsceramistes.com
English :
On the program: low prices: sales by the kilo and continuous restocking every day, on-site catering and a market featuring local artisans and producers.
-10% extra on Sundays.
German :
Auf dem Programm stehen süße Preise: Verkauf nach Kilogramm und tägliches ständiges Nachfüllen, Verpflegung vor Ort und ein Markt mit Handwerkern und lokalen Erzeugern.
-sonntags 10% extra.
Italiano :
In programma: prezzi bassi: vendita al chilo e rifornimento continuo ogni giorno, ristorazione in loco e mercato con artigiani e produttori locali.
-10% in più la domenica.
Espanol :
En el programa: precios bajos: venta por kilos y reposición continua todos los días, restauración in situ y mercado de artesanos y productores locales.
-10% extra los domingos.
L’événement Braderie de Noël Anneyron a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche