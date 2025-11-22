Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BRADERIE DE NOEL DU SECOURS POPULAIRE Bourbonne-les-Bains

BRADERIE DE NOEL DU SECOURS POPULAIRE

BRADERIE DE NOEL DU SECOURS POPULAIRE Bourbonne-les-Bains samedi 22 novembre 2025.

BRADERIE DE NOEL DU SECOURS POPULAIRE

CLOCHETON Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23

Date(s) :
2025-11-22

Tout public
De 9h à 18h Grande braderie organisée par le Secours Populaire de Bourbonne-les-Bains.
Ouvert à tous. CLOCHETON   .

CLOCHETON Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 88 19 42 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BRADERIE DE NOEL DU SECOURS POPULAIRE Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-24 par Antenne de Bourbonne-les-Bains