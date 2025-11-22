BRADERIE DE NOEL DU SECOURS POPULAIRE Bourbonne-les-Bains
BRADERIE DE NOEL DU SECOURS POPULAIRE Bourbonne-les-Bains samedi 22 novembre 2025.
BRADERIE DE NOEL DU SECOURS POPULAIRE
CLOCHETON Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-22
Tout public
De 9h à 18h Grande braderie organisée par le Secours Populaire de Bourbonne-les-Bains.
Ouvert à tous. CLOCHETON .
CLOCHETON Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 88 19 42
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement BRADERIE DE NOEL DU SECOURS POPULAIRE Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-24 par Antenne de Bourbonne-les-Bains