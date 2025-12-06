BRADERIE DE NOËL DU SECOURS POPULAIRE

Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez participer à la Braderie de Noël organisée par le secours populaire.

Grand choix d’articles neufs et d’occasions. .

Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00

English :

Come and take part in the Christmas Braderie organized by secours populaire.

German :

Nehmen Sie am Weihnachtsbasar teil, der von der Volkshilfe organisiert wird.

Italiano :

Partecipate al mercatino delle pulci di Natale organizzato dal secours populaire.

Espanol :

Venga a participar en el mercadillo de Navidad organizado por el secours populaire.

L’événement BRADERIE DE NOËL DU SECOURS POPULAIRE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS