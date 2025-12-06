BRADERIE DE NOËL DU SECOURS POPULAIRE Clermont-l’Hérault
BRADERIE DE NOËL DU SECOURS POPULAIRE
Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
2025-12-06
Venez participer à la Braderie de Noël organisée par le secours populaire.
Grand choix d’articles neufs et d’occasions. .
Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00
English :
Come and take part in the Christmas Braderie organized by secours populaire.
German :
Nehmen Sie am Weihnachtsbasar teil, der von der Volkshilfe organisiert wird.
Italiano :
Partecipate al mercatino delle pulci di Natale organizzato dal secours populaire.
Espanol :
Venga a participar en el mercadillo de Navidad organizado por el secours populaire.
