Braderie de Noël du Terrier Atelier d’artistes Le Terrier Chalon-sur-Saône

Braderie de Noël du Terrier

Atelier d’artistes Le Terrier 46 rue Saint Georges Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Le Terrier fait sa braderie de Noël !

Notre atelier d’artistes vous ouvre ses portes les 29 et 30 Novembre (le samedi de 14h à 22h et le dimanche de 10h à 13h).

Vous y trouverez de petites illustrations, des dessins originaux, des peintures, des esquisses, des tirages d’art à prix aussi doux que des flocons.

En plus il y aura du café et des cookies.

Et en plus en plus vos cadeaux de Noël seront bouclés avant décembre.

Et en plus en plus en plus vous soutiendrez des artistes locales.

Elle est pas belle la vie ?

______

Avec les artistes Hélia Paillat, Parvati, By Chacha atelier graphique, et Kirezi. .

