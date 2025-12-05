Braderie de Noël Lasseube
Braderie de Noël Lasseube samedi 13 décembre 2025.
Braderie de Noël
160 Chemin de la Zone Artisanale Lasseube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
2025-12-13
Une braderie de Noël est organisée à la Recyc’Let tout à 50 % (jouets, vêtements, linge de maison, mobilier, vaisselle, décoration, livres, puériculture, etc.) et un espace gratuité. Nouveautés cette année les chèques-cadeaux et l’inauguration du Café de la Recyc’Let.
Buvette et crêpes. .
160 Chemin de la Zone Artisanale Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lasseube.transition@gmail.com
