Braderie de Noël Lasseube

160 Chemin de la Zone Artisanale Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Une braderie de Noël est organisée à la Recyc’Let tout à 50 % (jouets, vêtements, linge de maison, mobilier, vaisselle, décoration, livres, puériculture, etc.) et un espace gratuité. Nouveautés cette année les chèques-cadeaux et l’inauguration du Café de la Recyc’Let.

Buvette et crêpes. .

160 Chemin de la Zone Artisanale Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lasseube.transition@gmail.com

