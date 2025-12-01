Braderie de Noël FRAC LORRAINE Metz

Braderie de Noël

FRAC LORRAINE 1bis rue des Trinitaires Metz Moselle

Vendredi 2025-12-12

2025-12-14

2025-12-12

À l’approche des fêtes de fin d’année, le Frac Lorraine organise une grande braderie de Noël !Découvrez catalogues d’expositions, éditions d’artistes et autres multiples en promotion, samedi 13 et dimanche 14 décembre de 11h à 19h. L’occasion idéale pour faire vos achats de Noël en soutenant des artistes de la région ou d’ailleurs.Retrouvez entre autres à la vente la carte postale vinyle de Marine Frœliger, la sculpture d’Adriann Béghin, le puzzle d’Émilie Picard, les catalogues des expositions de Pippa Garner et de Betye Saar.La braderie sera inaugurée par un goûter de Noël vendredi 12 décembre de 16h à 19h.Tout public

In the run-up to the festive season, Frac Lorraine is organizing a major Christmas sale: exhibition catalogs, artists’ editions and other multiples on sale, Saturday December 13 and Sunday December 14 from 11am to 7pm. Among the items on sale: Marine Fr?liger’s vinyl postcard, Adriann Béghin’s sculpture, Émilie Picard’s puzzle, Pippa Garner’s and Betye Saar’s exhibition catalogs.The braderie will be inaugurated by a Christmas tea party on Friday December 12 from 4pm to 7pm.

