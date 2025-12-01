Braderie de Noël Local St Vincent de Paul Quimperlé

Braderie de Noël

Local St Vincent de Paul 29 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Toute l’équipe des bénévoles de la conférence St Vincent de Paul de Quimperlé sera ravie de vous accueillir le mercredi 10 décembre pour la braderie de Noël de 10h00 à 17h00 dans le local au 29 rue Brémond d’Ars.

Pour quelques euros et pour toute la famille, des idées de cadeaux à l’approche des fêtes de Noël. Des pépites à dénicher à tous les rayons: vêtements, chaussures et accessoires, lingerie, vaisselle, livres, décoration…

Café, thé et sucreries de Noël à l’espace Café sourire . .

Local St Vincent de Paul 29 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 08 23 70 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Braderie de Noël Quimperlé a été mis à jour le 2025-11-19 par OT QUIMPERLE LES RIAS