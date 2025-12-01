Braderie de Noël Local St Vincent de Paul Quimperlé
Braderie de Noël
Local St Vincent de Paul 29 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 17:00:00
2025-12-10
Toute l’équipe des bénévoles de la conférence St Vincent de Paul de Quimperlé sera ravie de vous accueillir le mercredi 10 décembre pour la braderie de Noël de 10h00 à 17h00 dans le local au 29 rue Brémond d’Ars.
Pour quelques euros et pour toute la famille, des idées de cadeaux à l’approche des fêtes de Noël. Des pépites à dénicher à tous les rayons: vêtements, chaussures et accessoires, lingerie, vaisselle, livres, décoration…
Café, thé et sucreries de Noël à l’espace Café sourire . .
Local St Vincent de Paul 29 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 08 23 70 34
