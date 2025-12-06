Braderie de Noël Château La Grangère Saint-Christophe-des-Bardes

Braderie de Noël

Château La Grangère 1341 Route de Barbenègre Saint-Christophe-des-Bardes Gironde

Venez au Château La Grangère pour notre première Braderie de Noël ! Profitez de promotions sur tous nos vins ainsi que de remises exceptionnelles sur nos fins de lots — parfaits pour des cadeaux ou pour accompagner vos repas de fêtes. .

L’événement Braderie de Noël Saint-Christophe-des-Bardes a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Saint-Emilion