Braderie de Noël Château La Grangère Saint-Christophe-des-Bardes samedi 6 décembre 2025.
Château La Grangère 1341 Route de Barbenègre Saint-Christophe-des-Bardes Gironde
Venez au Château La Grangère pour notre première Braderie de Noël ! Profitez de promotions sur tous nos vins ainsi que de remises exceptionnelles sur nos fins de lots — parfaits pour des cadeaux ou pour accompagner vos repas de fêtes. .
Château La Grangère 1341 Route de Barbenègre Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 55 95 93
