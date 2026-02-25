Braderie de Pâques

Avenue de la Liberté Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Dans tout le village. Braderie de Pâques de l’association des commerçants ABAC (Association Boucalaise d’Animations Commerciales)

Dans tout le village. Braderie de Pâques de l'association des commerçants ABAC (Association Boucalaise d'Animations Commerciales)

Avenue de la Liberté Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 82 81 80 abavb@orange.fr

English :

Throughout the village. ABAC (Association Boucalaise d’Animations Commerciales) Easter flea market

L’événement Braderie de Pâques Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Vieux Boucau