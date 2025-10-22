Braderie de pêche Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs
Braderie de pêche Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs dimanche 1 février 2026.
Braderie de pêche
Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura
Début : 2026-02-01 08:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
2026-02-01
Braderie de pêche le 1er février de 8h à 17h à la salle des fêtes de Clairvaux.
Matériel de pêche neuf et d’occasion. Entrée libre et gratuite. .
Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 33 42 90
L’événement Braderie de pêche Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2025-10-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE