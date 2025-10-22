Braderie de pêche Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs

Braderie de pêche

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Jura

Début : 2026-02-01 08:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-02-01

Braderie de pêche le 1er février de 8h à 17h à la salle des fêtes de Clairvaux.

Matériel de pêche neuf et d’occasion. Entrée libre et gratuite. .

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 33 42 90

