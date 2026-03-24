Braderie de Printemps à Bourges

Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-02

Faites le plein de bonnes affaires lors de la Braderie de Printemps au cœur de Bourges dans une ambiance conviviale et ensoleillée.

Du 2 au 4 avril 2026, le centre-ville de Bourges s’anime à l’occasion de la Braderie de Printemps. Les commerçants et artisans locaux investissent les rues en installant leurs stands devant leurs boutiques pour proposer promotions, déstockage et bonnes affaires. Mode, décoration, idées cadeaux ou gourmandises, chacun pourra flâner et profiter d’une offre variée dans une ambiance chaleureuse et printanière. Un rendez-vous incontournable pour découvrir le centre-ville autrement tout en soutenant le commerce local. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 9 88 42 67 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stock up on bargains at the Braderie de Printemps in the heart of Bourges, in a friendly, sunny atmosphere.

L’événement Braderie de Printemps à Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT BOURGES