Braderie de Printemps à Carantec Salle du Kelenn Carantec

Braderie de Printemps à Carantec

Salle du Kelenn Plage du Kelenn Carantec Finistère

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

2026-03-21

Participez à la grande braderie de printemps organisée par le CCAS et Carantec solidarité, où vous trouverez de nombreux articles à bas prix Linge de maison, vêtements, vaisselle, jouets, petit mobilier et autre bibelots à bas prix etc. De nombreux lots vous attendent ordinateur portable HP, plantes, paniers garnis et divers lots etc .

Salle du Kelenn Plage du Kelenn Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 30

