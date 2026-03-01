Braderie de Printemps à Carantec Salle du Kelenn Carantec
Braderie de Printemps à Carantec Salle du Kelenn Carantec samedi 21 mars 2026.
Braderie de Printemps à Carantec
Salle du Kelenn Plage du Kelenn Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-03-21 17:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Participez à la grande braderie de printemps organisée par le CCAS et Carantec solidarité, où vous trouverez de nombreux articles à bas prix Linge de maison, vêtements, vaisselle, jouets, petit mobilier et autre bibelots à bas prix etc. De nombreux lots vous attendent ordinateur portable HP, plantes, paniers garnis et divers lots etc .
Salle du Kelenn Plage du Kelenn Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Braderie de Printemps à Carantec
L’événement Braderie de Printemps à Carantec Carantec a été mis à jour le 2026-03-04 par OT BAIE DE MORLAIX