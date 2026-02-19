Braderie de printemps

Cours Briand Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-03

La braderie qui anime chaque printemps le cours Briand et les rues piétonnes revient le vendredi 3 et le samedi 4 avril 2026.La journée du vendredi sera dédiée aux commerçants sédentaires qui casseront les prix sur de nombreux articles devant et dans leurs boutiques.Le lendemain, camelots et commerçants non sédentaires installeront leurs étals pour vous proposer de bonnes affaires et des articles à tout petits prix.

Cours Briand Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 40

English :

The braderie, which brings the Cours Briand and its pedestrian streets to life every spring, returns on Friday April 3 and Saturday April 4, 2026.Friday will be dedicated to sedentary traders, who will be slashing prices on a wide range of items in front of and in their stores.The following day, hawkers and non-sedentary traders will be setting up their stalls to offer bargains and articles at very low prices.

L’événement Braderie de printemps Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-02-17 par Ardennes Tourisme