Braderie de printemps de la croix rouge Route de Beaumont Lolme

Braderie de printemps de la croix rouge

Route de Beaumont Près du centre médicalisé de Lolme Lolme Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Opération déstockage des vêtements d’hiver. Nombreux articles à prix imbattables. .

Route de Beaumont Près du centre médicalisé de Lolme Lolme 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 72 31 84 jeanine.duffa@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie de printemps de la croix rouge

L’événement Braderie de printemps de la croix rouge Lolme a été mis à jour le 2026-02-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides