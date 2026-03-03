Braderie de printemps de la croix rouge Route de Beaumont Lolme

Braderie de printemps de la croix rouge

Braderie de printemps de la croix rouge Route de Beaumont Lolme samedi 28 mars 2026.

Braderie de printemps de la croix rouge

Route de Beaumont Près du centre médicalisé de Lolme Lolme Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Opération déstockage des vêtements d’hiver. Nombreux articles à prix imbattables.   .

Route de Beaumont Près du centre médicalisé de Lolme Lolme 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 72 31 84  jeanine.duffa@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie de printemps de la croix rouge

L’événement Braderie de printemps de la croix rouge Lolme a été mis à jour le 2026-02-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides