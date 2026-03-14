BRADERIE DE PRINTEMPS DU SECOURS POPULAIRE Clermont-l’Hérault
BRADERIE DE PRINTEMPS DU SECOURS POPULAIRE Clermont-l’Hérault samedi 28 mars 2026.
BRADERIE DE PRINTEMPS DU SECOURS POPULAIRE
Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Chaque visiteur trouvera un large choix de vêtements, chaussures, linge de maison, vaisselle, bibelots, livres, jouets, objets divers.
Chaque visiteur trouvera un large choix de vêtements, chaussures, linge de maison, vaisselle, bibelots, livres, jouets, objets divers. .
Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 25 11
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English : BRADERIE DE PRINTEMPS DU SECOURS POPULAIRE
Visitors will find a wide choice of clothes, shoes, household linen, crockery, knick-knacks, books, toys and miscellaneous items.
L’événement BRADERIE DE PRINTEMPS DU SECOURS POPULAIRE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS