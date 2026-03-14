BRADERIE DE PRINTEMPS DU SECOURS POPULAIRE

Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Chaque visiteur trouvera un large choix de vêtements, chaussures, linge de maison, vaisselle, bibelots, livres, jouets, objets divers.

Chaque visiteur trouvera un large choix de vêtements, chaussures, linge de maison, vaisselle, bibelots, livres, jouets, objets divers. .

Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 25 11

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English : BRADERIE DE PRINTEMPS DU SECOURS POPULAIRE

Visitors will find a wide choice of clothes, shoes, household linen, crockery, knick-knacks, books, toys and miscellaneous items.

L’événement BRADERIE DE PRINTEMPS DU SECOURS POPULAIRE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS