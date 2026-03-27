Braderie de printemps 20 place Hennequin Gannat

Braderie de printemps

20 place Hennequin (à côté du presbytère) Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Bonnes affaires et bonne humeur au rendez-vous ! Le Secours Catholique de Gannat vous invite à sa braderie de printemps. Venez chiner et soutenir une belle cause !

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20 place Hennequin (à côté du presbytère) Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes equipelocale.gannat@secours-catholique.org

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English :

Good bargains and good cheer! Secours Catholique de Gannat invites you to its spring sale. Come bargain hunting and support a worthy cause!

L’événement Braderie de printemps Gannat a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Val de Sioule