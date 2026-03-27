Braderie de printemps 20 place Hennequin Gannat
Braderie de printemps 20 place Hennequin Gannat samedi 11 avril 2026.
Braderie de printemps
20 place Hennequin (à côté du presbytère) Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 16:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Bonnes affaires et bonne humeur au rendez-vous ! Le Secours Catholique de Gannat vous invite à sa braderie de printemps. Venez chiner et soutenir une belle cause !
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20 place Hennequin (à côté du presbytère) Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes equipelocale.gannat@secours-catholique.org
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English :
Good bargains and good cheer! Secours Catholique de Gannat invites you to its spring sale. Come bargain hunting and support a worthy cause!
L’événement Braderie de printemps Gannat a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Val de Sioule
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