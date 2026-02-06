Braderie de printemps Jars Jars céramistes Anneyron
Braderie de printemps Jars Jars céramistes Anneyron jeudi 16 avril 2026.
Braderie de printemps Jars
Jars céramistes 1230 route du Creux de la Thine Anneyron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 09:00:00
fin : 2026-04-18 19:00:00
Date(s) :
2026-04-16
La braderie de printemps fait son grand retour au cœur de la manufacture Jars.
Retrouvez nos pièces en céramique à prix doux dans une ambiance conviviale au cœur de notre savoir-faire local.
+33 4 75 31 40 40 boutique@jarsceramistes.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The spring flea market returns to the heart of the Jars factory.
Discover our ceramic pieces at low prices in a friendly atmosphere at the heart of our local know-how.
