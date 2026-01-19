Braderie de printemps Orval
Braderie de printemps Orval samedi 7 mars 2026.
Braderie de printemps
Avenue de Sully Orval Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Braderie vêtements et accessoires enfants et adultes
Profitez des vêtements de seconde main avec cette braderie proposée par l’association Orval Braderie. 6€ les 2 tables et 3€ le portant. Pâtisseries sucrées et salées et buvette sur place. .
Avenue de Sully Orval 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 86 36 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Children’s and adults’ clothing and accessories flea market
L’événement Braderie de printemps Orval a été mis à jour le 2026-01-19 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE