Braderie de printemps

Avenue de Sully Orval Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Braderie vêtements et accessoires enfants et adultes

Profitez des vêtements de seconde main avec cette braderie proposée par l’association Orval Braderie. 6€ les 2 tables et 3€ le portant. Pâtisseries sucrées et salées et buvette sur place. .

Avenue de Sully Orval 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 86 36 13

English :

Children’s and adults’ clothing and accessories flea market

L’événement Braderie de printemps Orval a été mis à jour le 2026-01-19 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE