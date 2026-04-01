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Braderie de printemps Plouasne

Braderie de printemps Plouasne dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 22830 Plouasne

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Braderie de printemps

Bourg Plouasne Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Organisée par le comité des fêtes   .

Bourg Plouasne 22830 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 65 33 49 

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English :

L’événement Braderie de printemps Plouasne a été mis à jour le 2026-03-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme