Braderie de printemps Rosheim mardi 17 mars 2026.

rue du Général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin

Début : Mardi 2026-03-17 08:00:00
fin : 2026-03-17 18:00:00

2026-03-17

Foire annuelle au cœur de la cité romane.
Grande braderie et marché dans les rues du centre-ville.   .

rue du Général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 27 60  mairie@rosheim.com

Annual fair in the heart of the Romanesque city.

L’événement Braderie de printemps Rosheim a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile