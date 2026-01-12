Braderie de printemps Rosheim
Braderie de printemps Rosheim mardi 17 mars 2026.
Braderie de printemps
rue du Général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-03-17 08:00:00
fin : 2026-03-17 18:00:00
Date(s) :
2026-03-17
Foire annuelle au cœur de la cité romane.
Grande braderie et marché dans les rues du centre-ville. .
rue du Général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 27 60 mairie@rosheim.com
English :
Annual fair in the heart of the Romanesque city.
