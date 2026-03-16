Braderie de Puériculture et enfants Ecole élémentaire publique Moulin du Comte Rennes Samedi 28 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

Vide-dressing – École Moulin du Comte

L’Association des Parents d’Élèves de l’école Moulin du Comte organise **un vide-dressing le samedi 28 mars de 14h30 à 17h30,** dans la cour de l’école élémentaire.

**Seront proposés à la vente :** vêtements pour enfants de tout âge, vêtements de maternité, objets de puériculture, jeux et jouets.

**Les inscriptions** pour exposer sont ouvertes à toutes et à tous (pas uniquement aux parents de l’école) **jusqu’au 27 mars.**

Tarif : 3 € l’emplacement nu. Places limitées sous le préau (abritées), autres emplacements dans la cour (non abrités)

**Réservation :**

Clémentine Pinon – [clementine.pinon@gmail.com](mailto:clementine.pinon@gmail.com)

Paiement pour confirmer l’inscription : virement, chèque (à l’ordre de APE Moulin du Comte) ou espèces.

Pour plus d’information, contactez

Manel Roué au 06 40 87 10 20″

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T18:30:00.000+01:00

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clementine.pinon@gmail.com 06 40 87 10 20

Ecole élémentaire publique Moulin du Comte 101 rue de Lorient 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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