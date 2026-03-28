Braderie de Puériculture et enfants, Ecole élémentaire publique Moulin du Comte, Rennes
Braderie de Puériculture et enfants, Ecole élémentaire publique Moulin du Comte, Rennes samedi 28 mars 2026.
Braderie de Puériculture et enfants Samedi 28 mars, 14h30 Ecole élémentaire publique Moulin du Comte Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T18:30:00+01:00
Fin : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T18:30:00+01:00
L’Association des Parents d’Élèves de l’école Moulin du Comte organise un vide-dressing le samedi 28 mars de 14h30 à 17h30, dans la cour de l’école élémentaire.
Seront proposés à la vente : vêtements pour enfants de tout âge, vêtements de maternité, objets de puériculture, jeux et jouets.
Les inscriptions pour exposer sont ouvertes à toutes et à tous (pas uniquement aux parents de l’école) jusqu’au 27 mars.
Tarif : 3 € l’emplacement nu. Places limitées sous le préau (abritées), autres emplacements dans la cour (non abrités)
Réservation :
Clémentine Pinon – clementine.pinon@gmail.com
Paiement pour confirmer l’inscription : virement, chèque (à l’ordre de APE Moulin du Comte) ou espèces.
Pour plus d’information, contactez
Manel Roué au 06 40 87 10 20″
Ecole élémentaire publique Moulin du Comte 101 rue de Lorient 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « clementine.pinon@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 40 87 10 20 »}] [{« link »: « mailto:clementine.pinon@gmail.com »}]
Vide-dressing – École Moulin du Comte braderie puériculture
Association des parents d’élèves de l’école Moulin du Comte
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- CAPITAINE FRIMOUSSE ET LE TRESOR – CAPITAINE FRIMOUSSE ET LE TRESOR DES OCE COMEDIE DE RENNES Rennes 14 avril 2026
- LAEP Maison de quartier La Bellangerais Rennes 14 avril 2026
- ESCAPE GAME A BORD D’UNE PENICHE – Mystères et Boule de Cristal Le Comptoir du Sarrazin Rennes 14 avril 2026
- Le territoire invisible – Goulven Le Bahers La galerie Rennes 14 avril 2026
- Le P’tit bal des Queniaos Maison de quartier La Bellangerais Rennes 14 avril 2026