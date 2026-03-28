Braderie de Puériculture et enfants, Ecole élémentaire publique Moulin du Comte, Rennes

Braderie de Puériculture et enfants Samedi 28 mars, 14h30 Ecole élémentaire publique Moulin du Comte Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T18:30:00+01:00

L’Association des Parents d’Élèves de l’école Moulin du Comte organise un vide-dressing le samedi 28 mars de 14h30 à 17h30, dans la cour de l’école élémentaire.

Seront proposés à la vente : vêtements pour enfants de tout âge, vêtements de maternité, objets de puériculture, jeux et jouets.

Les inscriptions pour exposer sont ouvertes à toutes et à tous (pas uniquement aux parents de l’école) jusqu’au 27 mars.

Tarif : 3 € l’emplacement nu. Places limitées sous le préau (abritées), autres emplacements dans la cour (non abrités)

Réservation :

Clémentine Pinon – clementine.pinon@gmail.com

Paiement pour confirmer l’inscription : virement, chèque (à l’ordre de APE Moulin du Comte) ou espèces.

Pour plus d’information, contactez

Manel Roué au 06 40 87 10 20″

Ecole élémentaire publique Moulin du Comte 101 rue de Lorient 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « clementine.pinon@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 40 87 10 20 »}] [{« link »: « mailto:clementine.pinon@gmail.com »}]

Vide-dressing – École Moulin du Comte braderie puériculture

Association des parents d’élèves de l’école Moulin du Comte