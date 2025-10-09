Braderie de vêtements Automne/Hiver Salle du Pont du Lat Monein
Braderie de vêtements Automne/Hiver Salle du Pont du Lat Monein jeudi 9 octobre 2025.
Braderie de vêtements Automne/Hiver
Salle du Pont du Lat Avenue du Pont Lat Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Venez nombreux faire de bonnes affaires et trouver des vêtements pour toute la famille. .
Salle du Pont du Lat Avenue du Pont Lat Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 31 30 accueil@centresocialmonein.fr
English : Braderie de vêtements Automne/Hiver
German : Braderie de vêtements Automne/Hiver
Italiano :
Espanol : Braderie de vêtements Automne/Hiver
L’événement Braderie de vêtements Automne/Hiver Monein a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Coeur de Béarn