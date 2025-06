Braderie de vêtements PURE Place du village Sussat 28 juin 2025 07:00

Allier

Tarif : 0.5 – 0.5 – 5 EUR

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Vente de vêtements d’occasion au profit d’une association humanitaire.

Place du village Le bourg

Sussat 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 52 36 75 berangere.quantin644@orange.fr

English :

Sale of second-hand clothes in aid of a humanitarian association.

German :

Verkauf von gebrauchter Kleidung zugunsten einer humanitären Organisation.

Italiano :

Vendita di abiti di seconda mano a favore di un’associazione umanitaria.

Espanol :

Venta de ropa de segunda mano a beneficio de una asociación humanitaria.

L’événement Braderie de vêtements PURE Sussat a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de tourisme Val de Sioule