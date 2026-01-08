Braderie de vêtements Urrugne
Braderie de vêtements Urrugne samedi 24 janvier 2026.
Braderie de vêtements
Maison des associations Kixoenea Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
L’occasion de trouver des vêtements pour tous à bas prix! .
Maison des associations Kixoenea Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 09 63 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Braderie de vêtements
L’événement Braderie de vêtements Urrugne a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Pays Basque