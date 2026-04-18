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BRADERIE DE VINYLES & DJ 6MIK DIBAR Rennes

BRADERIE DE VINYLES & DJ 6MIK DIBAR Rennes

BRADERIE DE VINYLES & DJ 6MIK DIBAR Rennes samedi 18 avril 2026.

Lieu : DIBAR

Adresse : 7 place Thérèse Pierre, 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

BRADERIE DE VINYLES & DJ 6MIK DIBAR Rennes Samedi 18 avril, 16h00 Ille-et-Vilaine

Braderie

[Instagram](https://www.instagram.com/6mik__/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T22:00:00.000+02:00

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DIBAR 7 place Thérèse Pierre, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
dibar.scop@protonmail.com


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