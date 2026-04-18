BRADERIE DE VINYLES & DJ 6MIK DIBAR Rennes
BRADERIE DE VINYLES & DJ 6MIK DIBAR Rennes samedi 18 avril 2026.
BRADERIE DE VINYLES & DJ 6MIK DIBAR Rennes Samedi 18 avril, 16h00 Ille-et-Vilaine
Braderie
[Instagram](https://www.instagram.com/6mik__/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T22:00:00.000+02:00
1
DIBAR 7 place Thérèse Pierre, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
dibar.scop@protonmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Gérez vos photos en quelques clics ! Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes 18 avril 2026
- Gérez vos photos en quelques clics ! Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes 18 avril 2026
- Gérez vos photos en quelques clics !, Bibliothèque Bourg-L’Évesque, Rennes 18 avril 2026
- Atelier Yoga du Rire Café associatif des Gallets Rennes 18 avril 2026
- Atelier Yoga du Rire, Café associatif des Gallets, Rennes 18 avril 2026