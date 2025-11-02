Braderie des 7 loups Médréac Médréac
Braderie des 7 loups Médréac Médréac dimanche 2 novembre 2025.
Braderie des 7 loups Médréac
15 Rue de la Libération Médréac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 09:00:00
fin : 2025-11-02 17:00:00
Date(s) :
2025-11-02
L’APE des 7 Loups organise sa braderie le 2 novembre de 9h à 17h à la salle des sports de Médréac.
L’emplacement est de 2m minimum, pour un tarif de 2,50€ le mètre.
L’entrée pour les visiteurs est gratuite.
– Réservation au 06 08 92 69 63 ou par mail apemedreac@gmail.com
– Restauration sur place .
15 Rue de la Libération Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 92 69 63
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Braderie des 7 loups Médréac Médréac a été mis à jour le 2025-10-23 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN