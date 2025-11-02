Braderie des 7 loups Médréac

15 Rue de la Libération Médréac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 09:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

Date(s) :

2025-11-02

L’APE des 7 Loups organise sa braderie le 2 novembre de 9h à 17h à la salle des sports de Médréac.

L’emplacement est de 2m minimum, pour un tarif de 2,50€ le mètre.

L’entrée pour les visiteurs est gratuite.

– Réservation au 06 08 92 69 63 ou par mail apemedreac@gmail.com

– Restauration sur place .

15 Rue de la Libération Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 92 69 63

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Braderie des 7 loups Médréac Médréac a été mis à jour le 2025-10-23 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN