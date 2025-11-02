Braderie des 7 loups Médréac Médréac

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Braderie des 7 loups Médréac

15 Rue de la Libération Médréac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Début : 2025-11-02 09:00:00
fin : 2025-11-02 17:00:00

2025-11-02

L’APE des 7 Loups organise sa braderie le 2 novembre de 9h à 17h à la salle des sports de Médréac.
L’emplacement est de 2m minimum, pour un tarif de 2,50€ le mètre.
L’entrée pour les visiteurs est gratuite.

– Réservation au 06 08 92 69 63 ou par mail apemedreac@gmail.com
– Restauration sur place   .

15 Rue de la Libération Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 92 69 63 

