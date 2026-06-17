[Braderie] Des Amys du Vieux Dieppe Musée de Dieppe – Château Dieppe

samedi 17 octobre 2026 · Musée de Dieppe - Château · Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Braderie] Des Amys du Vieux Dieppe

Musée de Dieppe – Château / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-23 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18 2026-10-20 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-27 2026-10-31

Le Château-Musée de Dieppe accueille une grande braderie co-organisée avec l’association des Amys du Vieux Dieppe.

L’occasion de dénicher à petits prix de nombreux trésors : livres, gravures, anciens catalogues d’exposition, cartes postales, affiches de collection et bien d’autres trouvailles. Une belle occasion de se faire plaisir tout en donnant une seconde vie à ces objets culturels ! .

Musée de Dieppe – Château / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99

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English : [Braderie] Des Amys du Vieux Dieppe

L’événement [Braderie] Des Amys du Vieux Dieppe Dieppe a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie