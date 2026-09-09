BRADERIE DES COMMERCANTS 11,12,13 septembre 2026 Brides-les-Bains
vendredi 11 septembre 2026 · Brides-les-Bains
Informations pratiques
Brides-les-Bains
BRADERIE DES COMMERCANTS 11,12,13 septembre 2026
Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-11
du 11 au 13 septembre, la braderie des commerçants est de retour à Brides-les-Bains !
.
Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English :
From September 11 to 13, the merchants’ street fair is back in Brides-les-Bains!
L’événement BRADERIE DES COMMERCANTS 11,12,13 septembre 2026 Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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