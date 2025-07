BRADERIE DES COMMERCANTS Bagnères-de-Luchon

BRADERIE DES COMMERCANTS

CENTRE-VILLE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-17

2025-08-15

Chaque été, le centre-ville s’anime d’une effervescence particulière c’est le temps de la braderie des commerçants.

Organisé par l’Association des Commerçants et Artisans du Pays Luchonnais, cet événement vous permet de profiter de bonnes affaires, des vêtements aux accessoires, en passant par les objets de décoration et les produits artisanaux. .

English :

Every summer, the city center comes alive with a special kind of effervescence: it’s time for the merchants’ braderie.

German :

Jeden Sommer herrscht in der Innenstadt ein besonderes Treiben: Es ist die Zeit des Ausverkaufs der Händler.

Italiano :

Ogni estate, il centro della città si anima di un’eccitazione particolare: è il periodo della braderie dei negozianti.

Espanol :

Cada verano, el centro de la ciudad se anima con una emoción especial: es la época de la braderie de los comerciantes.

