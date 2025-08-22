Braderie des commerçants Chamonix-Mont-Blanc

Braderie des commerçants Chamonix-Mont-Blanc vendredi 22 août 2025.

Braderie des commerçants

Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : Vendredi 2025-08-22 09:00:00

fin : 2025-08-23 19:00:00

2025-08-22

Braderie des commerçants du village d’Argentière.

Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

English :

Argentière village traders’ braderie.

German :

Ausverkauf der Händler im Dorf Argentière.

Italiano :

Mercato dei negozianti nel villaggio di Argentière.

Espanol :

Mercado de comerciantes en el pueblo de Argentière.

