Braderie des commerçants Chamonix-Mont-Blanc
Braderie des commerçants Chamonix-Mont-Blanc vendredi 22 août 2025.
Braderie des commerçants
Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : Vendredi 2025-08-22 09:00:00
fin : 2025-08-23 19:00:00
2025-08-22
Braderie des commerçants du village d’Argentière.
Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr
English :
Argentière village traders’ braderie.
German :
Ausverkauf der Händler im Dorf Argentière.
Italiano :
Mercato dei negozianti nel villaggio di Argentière.
Espanol :
Mercado de comerciantes en el pueblo de Argentière.
