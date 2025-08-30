Braderie des commerçants du centre-ville d’Auxerre Auxerre
Braderie des commerçants du centre-ville d'Auxerre Auxerre samedi 30 août 2025.
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-08-30 10:00:00
fin : 2025-08-30 19:00:00
2025-08-30
Comme chaque année, les collectifs de commerçants du centre-ville vous proposent leur grande braderie ! Les rues du Temple, de Paris, d’Égleny et de l’Horloge se transforment en un véritable paradis pour les chasseurs de bonnes affaires. Ouverte aux professionnels et aux particuliers. .
quartier.horloge@gmail.com
