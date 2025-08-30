Braderie des commerçants du centre-ville d’Auxerre Auxerre

Braderie des commerçants du centre-ville d'Auxerre Auxerre samedi 30 août 2025.

Tarif : 10 EUR

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-30 19:00:00

2025-08-30

Comme chaque année, les collectifs de commerçants du centre-ville vous proposent leur grande braderie ! Les rues du Temple, de Paris, d’Égleny et de l’Horloge se transforment en un véritable paradis pour les chasseurs de bonnes affaires. Ouverte aux professionnels et aux particuliers. .

Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté quartier.horloge@gmail.com

